Piano strutturale bilancio, Giorgetti: "Non dimentica nessuno"

È un Piano strutturale di bilancio di medio termine che “non lascia indietro nessuno” quello messo a punto dal governo italiano e trasmesso in nottata alle Camere, in vista della prossima Manovra . Così lo definisce il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella premessa al documento, illustrandone i pilastri: “Sostenibilità del sistema pensionistico” e “qualità del sistema sanitario". Ma – precisa il ministro – siccome "nel lungo termine la sostenibilità del welfare dipende dalla demografia”, di pari passo “al potenziamento e all'ordinato sviluppo dei pilastri complementari di previdenza e sanità” il Piano va a rafforzare “le politiche per la famiglia , per sostenere la natalità e la genitorialità, con migliori servizi alle famiglie e incentivi dedicati". Assegno unico universale, piano asili nido, congedi parentali e bonus mamme lavoratrici gli interventi con cui farlo. Diventano strutturali due misure care al governo Meloni: il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 35mila euro e il sistema Irpef a 3 aliquote.

Deficit sotto il 2% nel 2029

Da non dimenticare, si legge nella premessa, che “la sfida più grande per il Paese” continua a essere “l'elevato stock di debito pubblico” e il “relativo onere per interessi”, che “hanno spiazzato ogni margine per disegnare politiche pubbliche di sostegno alla crescita negli ultimi decenni". Nello scenario programmatico del Piano il deficit scenderà sotto il 3% nel 2026 e sotto il 2% nel 2029. Si prevede invece che il Pil resterà sopra l'1% per tre anni, fino al 2026, per poi scendere sotto quella soglia nei tre anni successivi: il Pil reale è indicato all'1% quest'anno, all'1,2% nel 2025, all'1,1% nel 2026, allo 0,8% nel 2027 e allo 0,6% nel 2029.

"Politica di bilancio prudente e credibile"

Giorgetti – visto l’enorme debito pubblico che pesa sulle casse dello Stato – riconosce che gli spazi per gli investimenti pubblici sono “limitati”. Parlando di una “politica di bilancio prudente e credibile” definisce però “il sentiero di politica fiscale” del Psb come “realistico”. Si va a disegnare, aggiunge il ministro, “un percorso che consentirà di comprimere stabilmente i tassi di interesse sul debito e lo spread sulle nuove emissioni". Spazio quindi a un po’ di ottimismo: "La situazione economica, occupazionale e di finanza pubblica dell'Italia è in miglioramento malgrado la caduta dei livelli produttivi dell'industria, il preoccupante allargamento dei conflitti internazionali e sfide tecnologiche e ambientali di crescente complessità".