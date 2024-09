Extraprofitti delle banche, la posizione del Governo sulla tassa

Introduzione

Il governo sta cercando le risorse necessarie alla manovra di almeno 25 miliardi di euro che vede al centro le famiglie e le imprese, e in questa direzione proseguono le prove di dialogo con banche sull'ipotesi di un contributo ai conti pubblici. Tema caldo questo, che agita il centrodestra con FI che si oppone a nuove imposte e al 'prelievo di solidarietà. Alla vigilia della settimana decisiva per mettere a punto il piano strutturale di bilancio, è ancora una volta il tentativo di far contribuire allo sforzo chi più in questi anni ha generato profitti: in primis le banche, ma anche il mondo delle assicurazioni e il settore energetico, percorrendo la strada del dialogo con i soggetti coinvolti