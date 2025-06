Aumentano spese. Alimenti, centri estivi, trasporti: lista dei rincari

Passiamo ai trasporti. Guardando al costo dei traghetti, Consumerismo No Profit ha rilevato un aumento del 9,7% rispetto al 2024 e i collegamenti marittimi con auto al seguito rappresentano una delle voci più critiche. I voli estivi verso l’Europa, invece, mostrano un aumento intorno al 7% mentre i voli nazionali registrano un +21% su Ferragosto. I voli low-cost si assestano su rincari tra il +4% e il +6%. In senso globale, il mercato registra prezzi che - seppur in aumento su base annua - restano competitivi, soprattutto grazie a capacità offerte ed economie di scala. Una parziale buona notizia, segnala il report, arriva sul fronte delle tariffe dei treni: come rilevato da Consumerismo No Profit, non sono aumentate rispetto al 2024. L’associazione ha evidenziato, però, che le offerte più convenienti – come le tariffe Economy o Super Economy – tendono a sparire velocemente nei periodi di alta domanda. Questo significa che, pur in assenza di rincari ufficiali, il prezzo medio reale per viaggiare in treno a Ferragosto può risultare sensibilmente più alto. Per risparmiare, quindi, è fondamentale prenotare con largo anticipo, attivare eventuali programmi fedeltà o sconti dedicati e monitorare con costanza le disponibilità attraverso app e piattaforme digitali