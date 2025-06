Come usare correttamente l'aria condizionata in auto in estate

Con il caldo estivo si inzia ad usare l'aria condizionata in auto. Cosa dobbiamo fare però per evitare di utilizzare nel modo sbagliato il sistema di climatizzazione perché sia efficiente, raggiunga il suo scopo di rinfrescarci ed evitare consumi troppo elevati? Ecco alcuni consigli pratici

Con il caldo torrido estivo si torna ad utilizzare l'aria condizionata nella nostra auto. Tra sistemi di climatizzazione più o meno all'avanguardi è utile seguire alcune buone pratiche per evitare sprechi e soprattutto per fare in modo che il sistema di condizionamento raggiunga lo scopo per cui è stato creato: rinfrescarci mentre siamo alla guida.

Anzitutto la prima cosa da fare quando si sale in un'auto surriscaldata è aprire i finestrini per un po' di tempo per far uscire l'aria calda. Solo dopo richiuderli e quindi accendere l'aria condizionata. Questo metodo aiuta a raffreddare più rapidamente l’interno senza sforzare troppo il sistema. Le auto più moderne ed accessoriate consentono anche di controllare il sistema di climatizzazione da remoto: se quindi sappiamo che l'auto non è troppo calda internamente possiamo impostare intanto la temperatura e "preparare" l'auto al nostro arrivo.

Non subito troppo freddo

Che sia da remoto o in presenza, non è necessario impostare la temperatura troppo bassa. Una differenza di circa 5-7°C rispetto alla temperatura esterna è sufficiente per un comfort ottimale e per evitare di sovraccaricare il sistema. Utilizziamo poi la funzione "ricircolo dell'aria" (contrassegnata sa un'auto con una freccetta circolare) che permette di raffreddare più velocemente l’interno dell’auto, riutilizzando l’aria già presente. Questo aiuta anche a ridurre i consumi e a mantenere una temperatura più stabile.

Durante i lunghi viaggi ogni tanto è bene spegnere l’aria condizionata e aerare l'abitacolo della vettura. Questo aiuta a prevenire muffe e cattivi odori.