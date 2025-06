Bonus auto, allo studio incentivi fino a 11mila euro: cosa sappiamo

Facciamo un passo indietro. Nel 2024, come previsto dalla prima versione del Pnrr, 639 milioni di euro sono stati destinati tramite bandi all’installazione di 21.255 centraline di ricarica su strade e autostrade (per la precisione, 13.755 in città e 7.500 in strade extraurbane principali e secondarie). Tuttavia il mercato non ha risposto come previsto, complici il calo di vendite delle auto elettriche in Italia e i tempi stretti per realizzare le opere. Visto che sono stati allocati meno di 100 milioni di euro dei 639 previsti, il governo ha chiesto di poter rimodulare i fondi per incentivare l’acquisto di vetture a basso impatto ambientale.

