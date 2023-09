Extraprofitti banche, Abi: possibili illegittimità costituzionali

L'intervento di Sabatini

Nel suo intervento Sabatini ha affermato che "la Corte costituzionale ha delineato precise direttrici per verificare la compatibilità di una imposta straordinaria con i principi sanciti nella Carta, in particolare quello di uguaglianza (art. 3) e quello di capacità contributiva (art. 53)". La Corte inoltre ha ribadito come "una misura fiscale di carattere discriminatorio, per superare il vaglio di costituzionalità, debba rispondere a criteri di adeguata ragionevolezza. L’art. 26 del decreto-legge non sembra tener conto di tali precettive condizioni". Secondo il direttore generale un primo possibile profilo di non ragionevolezza è relativo "agli asseriti extraprofitti. Nella sentenza dell’11 febbraio 2015, n. 10, relativa alla cosiddetta Robin Tax, la Corte costituzionale ha stabilito, come irragionevole e pertanto incostituzionale, l'addizionale Ires sul settore energetico, perché, tra le altre cose, difettava di un meccanismo che consentisse la tassazione separata del solo reddito supplettivo connesso alla posizione privilegiata delle imprese coinvolte".

Sabatini ha poi aggiunto che i medesimi profili di incostituzionalità "possono ricorrere anche per l’art. 26 del Dl 10 agosto 2023, che assume a base imponibile l'intero margine di interesse come individuato dalla relativa voce di bilancio, senza verifica concreta sulla sua correlazione con gli asseriti extra profitti derivanti dall’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito. L'elezione di quella voce di bilancio mal si presta ad individuare una maggiore capacità contributiva".