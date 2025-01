Bollette gas e luce, aumenti per imprese e famiglie nel 2025

Aumento annuo del 15% per le imprese e del 10% per le famiglie. Nel dettaglio, secondo le stime di Nomisma Energia, 171.920 euro complessivi in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 1.322.431 di aumento. ascolta articolo

Le bollette per le imprese nel 2025 vedranno una crescita del 15%: nel dettaglio, secondo le stime di Nomisma Energia riportate dal Sole 24 Ore, 171.920 euro complessivi in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 1.322.431 di aumento. Per quanto riguarda l’elettricità, il prezzo del kWh passa da 23,29 centesimi del 2024 a 27,68 nel 2025. Per un’impresa tipo che consuma 1.000.000 di kWh annui la spesa per il 2025 si potrà assestare sui 276.799 euro, quindi 43.924 euro in più rispetto al 2024. Per il gas invece, considerato un prezzo di 46 centesimi al metro cubo nel 2024 cresciuto a 52 centesimi nel 2025, per un’impresa che consuma 2 milioni di metri cubi all’anno, la spesa stimata per il 2025 è di 1.045.632 euro: 127.995 euro in più rispetto allo scorso anno.

Le famiglie Nomisma Energia calcola una crescita della spesa per le bollette delle famiglie del 10%, quindi 216 euro in più all’anno rispetto al 2024, per un totale di 2.297 euro a utenza. L’elettricità passa da 24,7 centesimi al kWh del 2024 a 30,05 nel 2025: si stima che, all’anno, una famiglia tipo che consuma 2.700 kWh annui, spenderà 811 euro, quindi 161,6 in più rispetto all’anno scorso. Per quanto riguarda il gas, con un aumento dei prezzi da 102 centesimi a metro cubo a 106 centesimi nel 2025, una famiglia tipo, con un consumo annuo di 1.700 metri cubi, spenderà nel 2025 1.486 euro: 54,9 euro in più rispetto al 2024. Approfondimento Truffe online, come evitare le frodi su bollette e assicurazioni

Maggior tutela Nel primo trimestre del 2025 la bolletta elettrica per il cliente vulnerabile, ovvero quello servito in Maggior Tutela, aumenterà del 18,2%. Lo rende noto Arera, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in un comunicato, precisando che “nonostante gli aumenti, la spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime di Maggior Tutela si attesterà a 523 euro nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025. L’aumento per il prossimo trimestre è riconducibile a diversi fattori, come il perdurare delle tensioni geopolitiche in alcune aree strategiche e il rialzo stagionale dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, correlato anche alle quotazioni del gas naturale in vista della stagione invernale.