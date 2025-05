Cina: "Dagli Usa bullismo con i nuovi controlli sull'export di chip"

La scorsa settimana, Washington aveva reso pubbliche nuove linee guida in materia, avvertendo le aziende che l'uso di semiconduttori per l'intelligenza artificiale ad alta tecnologia di fabbricazione cinese, nello specifico i chip Ascend di Huawei, avrebbe potuto esporle al serio rischio di violare i controlli sull'export americano. Per Pechino si tratta di atti di "bullismo unilaterale e protezionismo"

Le nuove linee guida americane

Proprio la scorsa settimana, Washington aveva reso pubbliche nuove linee guida in materia, avvertendo le aziende che l'uso di semiconduttori per l'intelligenza artificiale ad alta tecnologia di fabbricazione cinese, nello specifico i chip Ascend di Huawei, avrebbe potuto esporle al serio rischio di violare i controlli sull'export americano. In quest'ottica, il Dipartimento del Commercio ha riferito che la sua politica ha come obiettivo quello di condividere la tecnologia di intelligenza artificiale americana "con Paesi stranieri fidati in tutto il mondo, mantenendo al contempo la tecnologia fuori dalle mani dei nostri avversari". Dal canto suo, Pechino ha condannato questa decisione, dichiarando apertamente che gli Stati Uniti "abusano dei controlli sulle esportazioni per reprimere e contenere la Cina" e che queste azioni "danneggiano gravemente i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi e mettono a repentaglio gli interessi di sviluppo della Cina", come spiegato dal ministero del Commercio cinese. Secondo il quale, inoltre, "qualsiasi organizzazione o individuo che applichi o contribuisca all'applicazione di tali misure" potrebbe violare la legge cinese con le "relative responsabilità legali".