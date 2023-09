3/10 ©IPA/Fotogramma

L'obiettivo è fare in modo che qualsiasi grande gruppo nazionale o estero attivo in più Paesi, di carattere industriale, commerciale o digitale, paghi un'imposta effettiva di almeno il 15%. Percentuale che spesso non viene raggiunta per detrazioni o crediti d'imposta che riducono la base imponibile (o che per i colossi del web si ferma con la cosiddetta Google tax al 3%)

