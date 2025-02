Giornata risparmio energetico, i 10 consigli per tagliare le bollette

3/10 ©Ansa

Un accorgimento utile per spendere meno è di non scaldare gli ambienti se non si è in casa. In estate il consiglio è di mantenere una temperatura di 5 °C in meno rispetto alla temperatura esterna mentre in inverno una temperatura di 20 °C

Bollette, Arera studia il modo per permettere di cambiare fornitore elettrico in 24 ore