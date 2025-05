Costo energia, in Italia l’elettricità più cara d’Europa: perché. DATI

Nel 2024 il prezzo all’ingrosso dell’elettricità in Italia è stato di 109 euro per megawattora. In Germania invece si è fermato a 78 euro, in Spagna a 63 euro e in Francia a 58, poco più della metà di quello italiano. Tra le cause c’è prezzo del gas, da cui noi dipendiamo più di altri: anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, del 29 maggio