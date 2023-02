M'illumino di meno, torna la Giornata mondiale Risparmio energetico

Oggi è la giornata mondiale del risparmio energetico. M’illumino di Meno dal 2005 sensibilizza su questo tema. L’idea partita dagli autori di Caterpillar, la trasmissione di Rai Radio2, è un momento non solo simbolico per ridare attenzione ai gesti quotidiani necessari per l’ottimizzazione delle risorse energetiche nel nostro Paese. Nella prima edizione, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar chiese agli ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Questa idea nata in radio ha ottenuto una sua istituzionalizzazione con il Decreto Legge n. 17/2022. Il Parlamento italiano ha istituito infatti nel 2022 la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, riconosciuta dalla Repubblica. M’illumino di Meno 2023 mapperà il fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili: ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative. Non mancheranno naturalmente le iniziative simboliche, a partire dagli enti pubblici.