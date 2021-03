M’illumino di meno, si spengono i principali monumenti italiani. FOTO

6/16 ©Ansa

"Il vero virus di cui abbiamo bisogno è quello della sobrietà - ha detto in conferenza stampa il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani -. Senza demonizzare tecnologie e ideologizzare soluzioni, bisogna trovare un compromesso. Occorre un grande investimento in conoscenza, senza il quale i bambini pagheranno un conto salato per colpa nostra"