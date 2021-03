Clima, entro il 2100 le estati potrebbero durare 6 mesi: ecco perché

Uno studio guidato dal South China Sea Institute of Oceanology (SCISIO), e pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, ha analizzato i dati raccolti tra il 1952 e il 2011 per capire com'è cambiato il ritmo con cui si alternano le stagioni nell’emisfero settentrionale. In 60 anni l’estate di è allungata di 17 giorni, mentre inverno, autunno e primavera si sono accorciate rispettivamente di 3, 9 e 5 giorni