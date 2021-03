Cambiamento climatico, manifestanti incollati in strada in Australia

Gli attivisti hanno mandato in tilt l’area del centro di Adelaide durante l'ora di punta. La manifestazione è sfociata in disordini e lancio di razzi

Hanno bloccato il traffico della capitale australiana, Adelaide, e per manifestare contro il cambiamento climatico si sono incollati alla strada. Gli attivisti hanno mandato in tilt l’area del centro città durante l'ora di punta. Hanno utilizzato della colla super potente per attaccarsi nel bel mezzo di Flinders Street tra Gawler Place e Wyatt Street, costringendo le forze dell’ordine a chiudere un tratto di strada e deviare la circolazione delle auto per diverse ore. Lo slogan scelto e scritto sui cartelli è stato "Incollato per i miei nipoti".