Clima, 2024 anno più caldo di sempre. In aumento eventi estremi

Introduzione

Il 2024 è stato l'anno più caldo dal 1850 a oggi, da quando sono partite le rilevazioni scientifiche per misurare la temperatura. La media globale ha toccato i 15,10 gradi Celsius, +0,12 rispetto alla media del 2023, in precedenza l’anno più caldo della storia. A renderlo noto è Copernicus, il servizio meteo dell’Unione europea, che conferma con dati definitivi quanto aveva già anticipato alla fine dell'anno scorso: la notizia non sorprende la comunità scientifica. In aumento la frequenza di eventi meteorologici estremi: forti tempeste, inondazioni, ondate di calore, siccità e incendi.