Mare più pulito d’Italia: Puglia, Friuli e Sardegna sul podio

Oltre alla fascia di qualità più alta, 152 chilometri di litorale, ovvero il 2,8% del totale, sono stati classificati come “buoni”, 31 chilometri (0,6%) come “sufficienti” e solo 35 chilometri (0,7%) rientrano nella categoria “scarsa”. Nel complesso, tutte le regioni presentano una qualità delle acque molto alta, con percentuali di costa in classe “eccellente” o “buona” sempre superiori al 90%. Le variazioni tra le aree dipendono anche dalle caratteristiche ambientali e geografiche locali.

Negli ultimi quattro anni, la qualità delle acque costiere italiane destinate alla balneazione è rimasta su livelli molto alti. I dati confermano un trend in crescita: nel 2023 il 95,5% delle acque era “eccellente”, salito al 95,6% nel 2024 e al 95,7% nel 2025. In calo anche le acque classificate come “scarse”, che erano lo 0,8% nel 2023 e nel 2024, e si sono ridotte allo 0,7% nell’ultima rilevazione.