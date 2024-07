Clima, Nasa: 22 luglio 2024 il giorno più caldo di sempre

Il 22 luglio 2024 è stato il giorno più caldo mai registrato, secondo un'analisi della Nasa sui dati delle temperature giornaliere a livello globale. Anche il 21 e il 23 luglio di quest'anno hanno superato il precedente record giornaliero, stabilito a luglio 2023. Queste temperature da record fanno parte di una tendenza al riscaldamento a lungo termine causata dalle attività umane, principalmente dall'emissione di gas serra, spiega la Nasa. "In un anno che è stato il più caldo mai registrato fino a oggi, queste ultime due settimane sono state particolarmente brutali - ha affermato l'amministratore della Nasa Bill Nelson - attraverso i nostri oltre due dozzine di satelliti di osservazione della Terra e oltre 60 anni di dati, la NASA sta fornendo analisi critiche su come il nostro pianeta sta cambiando e su come le comunità locali possono prepararsi, adattarsi e rimanere al sicuro. Siamo orgogliosi di far parte degli sforzi dell'amministrazione Biden-Harris per proteggere le comunità dal caldo estremo".