Anticiclone Caronte, bollino rosso in 13 città ma temporali in arrivo

Temperature con picchi fino a 43°C su alcune aree del Paese fino almeno a giovedì, con afa anche di notte. Nel fine settimana una parentesi di piogge al Nord ma da lunedì si ritorna al caldo. Il 1 agosto bollino rosso in 12 città sulle 27 monitorate dal ministero della Salute

Da un po' di tempo l'Italia è avvolta da un'atmosfera sempre più rovente: colpa dell'anticiclone Caronte proveniente dal Sahara, del quale non ci libereremo presto. Anche nel prossimo futuro, dunque, le giornate saranno caratterizzate da bel tempo e un caldo intenso che toccherà i picchi maggiori al Sud e nelle isole, in particolare nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Qui le colonnine di mercurio toccheranno la soglia dei 42/43°C. Ma non si salveranno le grandi città: a Roma e Firenze previsti 40°, nella Valle Padana le temperature si attesteranno sui 37°/38°. Ciliegina sulla torta l'afa, che non risparmierà gli italiani neanche la notte con minime mai al di sotto dei 20° - da qui la definizione notte tropicale.

Nel weekend piogge a Nord Questa la prospettiv fino a givedì 1 agosto. Sospiro di sollievo, seppur timido, tra venerdì e sabato, quando venti più freschi in quota daranno origine a numerosi temporali a Nord e, successivamente, anche sulle regioni centrali, qui in particolare nella giornata del 3 agosto. La situazione al Sud, invece, rimarrà invariata. Resiste in ogni caso il caldo estivo e anzi tra domenica 4 e lunedì 5 agosto ritornerà l'alta pressione africana. Il refrigerio, dunque, sarà breve.

Primo agosto da bollino rosso Per il primo giorno del mese di agosto, il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute prevede 12 città contrassegnate dal bollino rosso (rischio 3, il livello massimo) sulle 27 monitorate: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Gli stessi capoluoghi saranno "in rosso" già il 31 luglio, mentre oggi l'allerta massima riguarda ben 13 città della Penisola: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Venezia è l'unico capoluogo con bollino verde, il livello di rischio zero che l'1 agosto interesserà Cagliari e Napoli. Mercoledì 31 luglio, invece, nessun capoluogo in verde.