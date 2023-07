Nuvole al Nord, sole al Centro-Sud: le previsioni di lunedì 31 luglio

Cronaca

Meteo agosto in Italia, cosa dobbiamo aspettarci secondo gli esperti

Secondo i dati di Aeronautica e Centro Europeo la prima metà del mese vedrà l’Italia divisa in due: instabilità nelle regioni Centro-Settentrionali a causa dell’arrivo di aria fresca che porterà il rischio di temporali e grandinate almeno fino a Ferragosto, mentre al Sud e sulle Isole persisterà l’anticiclone africano con temperature e valori termici in risalita ma sostanzialmente nella norma. Gli esperti, per ora, escludono altre ondate di caldo rovente, con l’anticiclone africano che dovrebbe essere più debole

Il gran caldo che ha caratterizzato il mese di luglio in tutta Italia potrebbe avere le ore contate. Secondo gli esperti il clima torrido di queste settimane associato a eventi estremi è pronto a cedere il passo a maggiore instabilità soprattutto al Nord, mentre al Sud e sulle Isole le temperature si attesteranno gradualmente a valori in linea col periodo. Ecco che tempo dobbiamo aspettarci per agosto

Secondo i dati del Centro Europeo già dai primi giorni del mese sull'Europa centro-settentrionale si instaurerà un'area depressionaria che porterà aria fresca e instabile