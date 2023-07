Luglio il mese più caldo mai registrato. Appello di 100 scienziati

No, non è il solito caldo di ogni estate. Se qualcuno avesse ancora dubbi, arrivano ulteriori dati che riguardano il mese che sta per concludersi. Destinato a passare alla storia non solo come il luglio più caldo mai registrato ma come il mese in assoluto più caldo mai registrato. A dare il record come “estremamente probabile” sono due tra le massime autorità del campo: l’organizzazione metereologica mondiale e Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea.