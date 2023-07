Caldo, i satelliti Esa "fotografano" le ondate di calore

Salute e Benessere

Dalla scelta dell’abbigliamento alle ore da evitare per svolgere attività all’aria aperta fino a come si riconosce un colpo di calore. Le temperature roventi di questi giorni fanno sorgere interrogativi soprattutto sull’impatto negativo del caldo sulla salute dei più fragili come anziani e bambini. Ecco i chiarimenti degli esperti