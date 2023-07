Ondata di caldo in Italia, le città bollino rosso mercoledì 19 luglio

1/8 ©Ansa

L’anticiclone Caronte che sta attanagliando l’Italia con temperature roventi da nord a sud si avvicina al suo picco massimo. Per oggi la Protezione civile ha emesso il “bollino rosso” in 20 città con un’allerta di livello 3 e rischi per la salute non solo per i soggetti fragili ma per tutta la popolazione. Gli esperti prevedono un peggioramento dell’ondata di caldo per domani quando l’allerta interesserà 23 delle 27 città monitorate. Ecco quali sono

Meteo, Italia nella morsa del caldo: oggi bollino rosso in 20 città