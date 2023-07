6/8 ©Ansa

A Roma è stato messo a punto un 'piano caldo': la Protezione civile Cri e Acea saranno presenti in 28 punti sensibili della Città Eterna per offrire assistenza e alle persone in difficoltà. Un'ottantina di volontari e operatori saranno in strada per dare consigli sui corretti comportamenti e le buone prassi e per accompagnare cittadini e turisti alle fontane o per distribuire direttamente l'acqua