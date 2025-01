HUAWEI Watch D2, la salute a 360 gradi (e misura anche la pressione)

Certificato come dispositivo medico CE, Watch D2 ha una funzione avanzata di monitoraggio della pressione sanguigna. Per fare questo, ci spiegano, sfrutta la tecnologia HUAWEI TruSense per monitorare la pressione con un’accuratezza che si avvicina a quella degli strumenti tradizionali: può essere, dunque, un primo dispositivo attraverso cui tenere sotto controllo il proprio stato di salute, prima eventualmente di rivolgersi a un medico. Per monitorare la pressione bisogna posizionare il braccio dove si indossa l’orologio verso la spalla opposta (polso sinistro l’orologio, braccio in alto verso la spalla destra, nel nostro caso) in modo tale che lo smartwatch si posizioni più o meno all’altezza del cuore. Dopodiché il cinturino inizia a gonfiarsi (le prime volte crea anche un leggero fastidio) un po’ come fanno come gli strumenti utilizzati negli studi medici o in farmacia, e dopo pochi secondi il risultato appare sullo schermo. Il sistema TruSense dell’orologio, ci spiegano, è costituito da un sensore di pressione ad alta precisione, una mini-pompa e un cuscinetto gonfiabile. Tra le funzioni, è anche possibile impostare Watch D2 affinché raccolga dati 24 ore su 24 (il cosiddetto monitoraggio amublatoriale della pressione), con la possibilità di raccogliere informazioni precise nel tempo.

VIDEO - ECCO COME FUNZIONA IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE