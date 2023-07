Ondata di caldo, Protezione civile: "Situazione potrebbe peggiorare"

Continua l'emergenza caldo in Italia e la situazione è destinata a peggiorare, come ha confermato Francesco Scarponi del Dipartimento della Protezione civile a Sky TG24: "L'Italia si trova sotto l'influenza di un vasto e robusto anticiclone di origine africana che porta ovviamente tempo stabile e temperature decisamente elevate. Per quanto riguarda le temperature massime registrate nella giornata di ieri, abbiamo avuto dei valori contraddistinti dal colore rosso che hanno superato i 35-36-37 gradi ma anche dei picchi molto elevati, contraddistinti dal colore viola, sulla Sardegna, sulla Sicilia, sulla Puglia e sulle zone interne del Lazio, che hanno avuto degli apici intorno ai 42-43 gradi. Al nord è lo stesso: le temperature si presentano da elevate a molto elevate. Sull'Emilia-Romagna, in particolare su Bologna, abbiamo avuto 38 gradi. Sulla pianura Padana, Cremona, abbiamo avuto 37 gradi", le sue parole. ( TERZA ONDATA DI CALORE - LE PREVISIONI METEO )

La situazione

Come accennato, la situazione peggiorerà nei prossimi giorni: "La situazione, purtroppo, dal punto di vista del campo termico tende ulteriormente a peggiorare. Abbiamo questa impronta. La previsione per oggi: aria calda di origine magrebina, che investe il Mediterraneo occidentale che porta un ulteriore contributo termico sulla Sardegna e sulla Sicilia e si propaga verso il Centro-Sud. Arriveremo all'apice nella giornata di domani, i valori massimi attesi sulla Sardegna e sulla Sicilia supereranno i 45 gradi, ma diffusamente supereremo i 40 gradi. Anche su Roma avremo dei valori che supereranno i 40 gradi", ha proseguito. E ancora: "Cosa ci preoccupa come Protezione civile nazionale? I comportamenti da seguire bisogna riferirsi sempre alle indicazioni del ministero della Salute. Per quanto riguarda, invece, gli impatti di Protezione civile ci riguarda direttamente per ciò che attiene alla lotta agli incendi boschivi e poi per quanto riguarda l'emergenza della siccità e la Protezione civile è l'organo di riferimento in questo ambito".