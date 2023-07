Da lunedì 17 luglio in poi i termometri schizzeranno verso l'alto. Si prevede che i record storici saranno battuti: martedì 18, scrive IlMeteo.it, in alcune zone della Sardegna si potrebbero raggiungere punte di 48°C. E non è detto l’ondata di calore finirà con la prossima settimana, candidando luglio 2023 a diventare uno dei mesi più caldi di sempre