Prosegue la fase di caldo intenso con temperature anche superiori ai 40 gradi in Puglia e Sardegna. Possibili violenti temporali al Nord fino in pianura. Nel weekend è in arrivo una nuova ondata di calore, più forte e duratura della prima, con caldo eccezionale (fino a 43 gradi a Roma, 45 a Foggia e 48 nelle zone interne della Sardegna)