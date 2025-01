Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 gennaio: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, la condanna di Donald Trump per il caso Stormy Daniels: colpevole di 34 reati, non andrà in carcere né pagherà una multa. Il tycoon: "Farsa spregevole, farò ricorso". Intanto il presidente americano eletto apre a un incontro con Vladimir Putin e lancia un piano di pace "in 100 giorni" per l'Ucraina. Infine la rabbia dei residenti di Los Angeles, alle prese con i roghi: 150 miliardi i danni stimati