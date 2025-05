Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 maggio: la rassegna stampa

È il caos provocato dallo scontro sui dazi Usa a dominare quasi tutte le aperture dei giornali in edicola. Mercati in fibrillazione dopo il blocco dei giudici federali e lo stop della Corte d'Appello in seguito al ricorso di Trump, che tuona: "Avanti lo stesso". Grande spazio per gli spiragli di tregua a Gaza: sì di Israele al piano Usa per il cessate il fuoco, ma arriva la frenata da parte di Hamas. Sugli sportivi in primo piano il valzer delle panchine, col ritorno di Allegri al Milan e Conte che resta a Napoli