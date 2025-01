Valanga a Trasquera, nella zona di Punta Valgrande: 3 morti, 2 feriti

Una valanga si è staccata questa mattina nel territorio comunale di Trasquera, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo le prime informazioni, ci sono cinque persone coinvolte: tre sarebbero morte, due elitrasportate in ospedale. Non è ancora chiaro se si tratti di scialpinisti o di ciaspolatori. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino civile e il soccorso alpino della guardia di finanza, anche con l'elicottero e le squadre cinofile

La valanga

La valanga si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, cima di 2.850 metri. L'area è al confine con la Svizzera. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni testimoni che, secondo quanto riferito, hanno assistito al distacco di neve. Uno scialpinista, in particolare, ha visto la valanga colpire tre persone: non è ancora chiaro se si tratti di scialpinisti o di ciaspolatori. Risultano in corso le ricerche con l'Artva, l'apparecchio di ricerca in valanga. Nell'area delle Alpi Lepontine Nord, secondo il bollettino dell'Arpa, sopra ai 2.100 metri di quota il rischio valanghe era di livello 3, cioè "marcato".