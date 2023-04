4/6 ©IPA/Fotogramma

Le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti sotto il cambiamento climatico antropogenico e hanno il potenziale di causare migliaia di morti in più in tutto il mondo. La vulnerabilità di una regione agli estremi di calore dipende principalmente da fattori socioeconomici, come la crescita demografica rapida e la limitata disponibilità di servizi sanitari ed energetici. Le regioni meno sviluppate sono quindi più vulnerabili e hanno meno probabilità di avere livelli adeguati di preparazione per le ondate di calore estreme