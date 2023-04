Clima, allarme dell’Onu: “Temperature ben oltre la media”

7/9 ©Ansa

Per il segretario generale dell'Omm, mentre prosegue l'aumento delle emissioni di gas serra e il clima continua a cambiare, "popolazioni di tutto il mondo continuano a essere gravemente colpite da eventi meteorologici e climatici estremi", ha detto menzionando la siccità in Africa orientale, le precipitazioni da record in Pakistan e le ondate di caldo da record in Cina e in Europa

