Inchiesta Milano, 6 arresti: ex assessore Tancredi ai domiciliari

Il gip Mattia Fiorentini ha di fatto riconosciuto l’impianto accusatorio che era stato ipotizzato dalla Procura, seppur discostandosi in parte dalle richieste dei pm per quanto riguarda le ordinanze cautelari. Domiciliari anche per Manfredi Catella, Giuseppe Marinoni, Alessandro Scandurra e Federico Pella. Non è stata riconosciuta l'induzione indebita, reato che i pm contestano al sindaco Giuseppe Sala (assime a un falso) e all'architetto Stefano Boeri, per la vicenda del Pirellino

Sono arrivate le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip di Milano, Mattia Fiorentini, per sei dei 74 indagati nell’ambito della maxi-inchiesta sull’urbanistica nel capoluogo lombardo . È stato disposto il carcere per Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, mentre sono agli arresti domiciliari Giancarlo Tancredi, l'ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune; Manfredi Catella, il Ceo di Coima; Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune sciolta lo scorso aprile; Alessandro Scandurra, architetto e componente della stessa Commissione, e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S. In sintesi, le accuse contestate dai pm erano "corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità". Al sindaco Beppe Sala si contestano i reati di false dichiarazioni e induzione indebita. Il gip non ha però riconosciuto l'accusa per quest'ultimo reato.

Le richieste della Procura

Il giudice per le indagini preliminari si è discostato in parte dalle richieste dei pm per quanto riguarda le esigenze cautelari dei principali indagati. L’unico per cui il Gip ha disposto il carcere è quindi Bezzicheri, mentre i pm (Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici e la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano) lo avevano chiesto anche per Marinoni, Scandurra e Pella. Per Tancredi e Catella erano invece stati chiesti da subito i domiciliari. Le difese degli indagati adesso possono ricorrere contro le misure cautelari davanti al Tribunale del Riesame.

I reati contestati

Nello specifico, scrivono il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia e la presidente della sezione gip-gup Ezia Maccora, plurime sono "le incolpazioni formulate: di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 c.p.) nei confronti di tutti gli indagati; di false dichiarazioni su qualità personali (art. 496 c.p.) nei confronti di Marinoni, Scandurra, Tancredi; e di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) nei confronti di Tancredi, Marinoni e Catella". Dal gip sono state "escluse alcune ipotesi di corruzione contestate dai pm a Marinoni" e, come detto, "l'induzione indebita imputata a Tancredi, Marinoni e Catella e per la quale sono indagati anche Sala" e l'architetto Stefano Boeri, per la vicenda del Pirellino.