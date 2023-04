7/11 ©IPA/Fotogramma

Per non sprecare il cibo in casa bastano piccole accortezze come comprare lo stretto necessario e tenere in ordine il frigorifero per poter individuare facilmente i prodotti in scadenza che devono essere consumati per primi. È importante anche riciclare gli avanzi o congelarli anziché buttarli. Un'altra buona pratica consiste nell'utilizzare tutte le parti di frutta e verdura, anche bucce, gambi e foglie.

10 consigli per non sprecare il cibo avanzato e riciclarlo in nuove ricette