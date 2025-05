MotoGp a Silverstone, Quartararo in pole. Terzo Bagnaia

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position nel Gp di Gran Bretagna, classe MotoGp, che si diisputerà domani alle 14. Sul circuito di Silverstone, il francese della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1.57.233, nuovo record della pista. Dietro di lui, Alex Marquez (Ducati Gresini Racing) secondo e Pecco Bagnaia (con la Ducati ufficiale) terzo. Quarto tempo per l'altro portacolori del team Lenovo, Marc Marquez, che aprirà la seconda fila accanto a Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) e Jack Miller (Yamaha).

La gara sprint

Oggi alle 17.00 si assegneranno i primi punti del weekend inglese con la gara sprint, dove in pole partirà sempre Fabio Quartararo. Al termine delle qualifiche Pecco Bagnaia ha spiegato che "il feeling non c'è ancora con la moto, ma la prima fila è un ottimo risultato. Sono contento di partire avanti, dovrò sfruttare il pomeriggio per capire come colmare il gap con Alex Marquez". "Abbiamo fatto il massimo, ma sull'anteriore non riusciamo a spingere - aggiunge - nella Sprint bisognerà spingere fin da subito, in gara le gomme potrebbero consumarsi molto".