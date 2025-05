Guerra Ucraina Russia, attacco russo con missili e droni su Kiev. LIVE

Un massiccio attacco di droni e missili russi ha ferito almeno otto persone a Kiev il giorno in cui le due parti dovrebbero effettuare la seconda fase di uno scambio record di prigionieri. Nuovo scambio di prigionieri "Poi faremo una proposta di pace" promette Lavrov. Il sindaco e l'amministrazione civile e militare di Kiev hanno segnalato diversi incendi e detriti di missili e droni caduti su edifici in un gran numero di quartieri della città. Mosca chiude ai negoziati in Vaticano, Kiev candida la Svizzera