Guerra Ucraina, attacco droni russi su Kiev: morti e feriti. LIVE

Stanotte nuovo massiccio raid russo sull'Ucraina: almeno 3 morti e 10 feriti a Kiev, esplosioni in diverse città e allarme antiaereo scattato in tutto il Paese. Altre 4 persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in attacchi che hanno colpito la regione ucraina occidentale di Khmelnytskyi. Un'altra vittima nella città ucraina meridionale di Mykolaiv.Prevista per oggi la terza fase dello scambio di prigionieri tra Zelensky e Putin.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: