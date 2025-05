Trump: "Missili e droni su città ucraine, Putin è impazzito". LIVE

Il presidente russo Vladmir Putin "è impazzito. Sta uccidendo molte persone. Missili e droni contro le città in Ucraina per nessuna ragione". Lo ha scritto il leader americano Donald Trump, sul suo social Truth, dopo i massicci attacchi russi di ieri. Trump non risparmia critiche nemmeno a Volodymyr Zelensky: "Non fa un favore al suo Paese parlando come fa. Tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi. Non mi piace, è meglio che smetta"