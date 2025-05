Merz elimina limiti a gittata missili per Kiev. Ira di Mosca. LIVE

Il Cremlino ha definito una decisione "piuttosto pericolosa" l'annuncio del cancelliere tedesco Friedrich Merz secondo cui i suoi principali alleati occidentali avrebbero eliminato i limiti di gittata per le armi consegnate all'Ucraina. "Se queste decisioni fossero realmente messe in atto, sarebbero in assoluto contrasto con le nostre aspirazioni di raggiungere un accordo politico. Si tratta quindi di una decisione piuttosto pericolosa", ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, in un video trasmesso dai media russi.