Guerra Ucraina, Trump avverte Putin: "Stai giocando col fuoco". LIVE

Le forze armate russe hanno reso noto di aver respinto un attacco senza precedenti condotto nella notte da quasi 150 droni ucraini, costringendo alla sospensione dei voli in tre aeroporti della capitale. Secondo il ministero della Difesa, 112 droni sono stati intercettati in sei diverse regioni, mentre altri 33 che volavano in direzione di Mosca sono stati abbattuti, ha riferito il sindaco Sergei Sobyanin.

Gli attacchi con droni da parte di Kiev sono diventati frequenti, ma raramente hanno avuto questa intensità in un arco di tempo così ristretto. L’offensiva ha colpito anche le regioni di Bryansk, Kursk, Belgorod, Tula, Oryol e Kaluga. L'agenzia federale per l'aviazione ha imposto restrizioni agli scali di Sheremetyevo, Vnukovo e Zhukovsky. L’attacco segue una serie di raid russi che, secondo Kiev, hanno causato 13 vittime civili, tra cui tre bambini, nel fine settimana. Mosca ha giustificato le sue azioni come risposta ai bombardamenti ucraini su aree civili russe.