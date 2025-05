Russia, esercitazioni militari nel Mar Baltico: soldati, navi e aerei

"La Flotta del Baltico sta tenendo un'esercitazione programmata insieme ad alcune forze della Flotta del Nord, supportate da aerei delle Forze Aerospaziali e dei distretti militari di Mosca e Leningrado, al fine di mantenere una situazione operativa favorevole e di esercitarsi nella difesa delle basi nel Mar Baltico da parte delle forze della flotta", si legge in un comunicato ripreso da Interfax

Movimenti della flotta russa con mezzi e uomini nel Mar Baltico. Un’esercitazione che impegna oltre 20 navi, 25 aerei e circa 3.000 militari è in corso in quello specchio di mare: lo ha dichiarato il servizio stampa della Flotta russa del Baltico in un comunicato, ripreso da Interfax. "L'esercitazione coinvolge oltre 20 navi da guerra, imbarcazioni e navi da rifornimento, tra cui una fregata, corvette, navi e imbarcazioni missilistiche, corvette da guerra antisommergibile, dragamine e navi da rifornimento. All'esercitazione partecipano circa 3.000 soldati, circa 25 aerei ed elicotteri e fino a 70 pezzi di equipaggiamento militare e speciale", si legge nel comunicato (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA SUL LIVEBLOG).