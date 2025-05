Mosca: colloqui 2 giugno a Istanbul. Kiev: prima il memorandum. LIVE

"Da un decennio il Segretariato delle Nazioni Unite sta assecondando l'Occidente nel contesto della crisi ucraina". Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - Kirill Logvinov, direttore del dipartimento per le organizzazioni internazionali del Ministero degli Esteri russo a margine del Forum Legale Internazionale di San Pietroburgo. "Per oltre un decennio - ha aggiunto - l'organizzazione mondiale non è riuscita a promuovere la ricerca di una soluzione politica e diplomatica alla crisi ucraina. Purtroppo, in questi anni, il Segretariato delle Nazioni Unite ha letteralmente assecondato coloro che prima avevano accarezzato l'idea di infliggere una 'sconfitta strategica' al nostro Paese e poi si sono lamentati della necessità di 'non lasciare che la Russia vincesse'".