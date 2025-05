Città più attrattive del mondo, New York è prima. Milano all'82° posto

Il Global City Index stilato da Oxford Economics, l’istituto di analisi economiche britannico, prende in considerazione le 1000 città più grandi al mondo, e le analizza attraverso questi criteri: economia, capitale umano, qualità della vita, ambiente e governance. Al primo posto New York, al secondo Londra, al terzo Parigi. Milano è in 82esima posizione, Roma è 112esima