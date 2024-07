Vita in città, quali sono le 10 metropoli più rumorose al mondo?

Traffico, vita notturna, tanti abitanti e turisti: sono diversi i fattori che incidono sull’inquinamento acustico delle città. Per questa ragione Preply ha stilato una classifica delle metropoli più rumorose al mondo: in testa c’è Parigi, seguita da New York e Hong Kong. Restringendo il campo a quelle europee, troviamo anche dei centri italiani: nelle prime 10 del Continente presenti Roma (al quarto posto); Venezia (in sesta posizione); Milano (al settimo posto) e Bologna (in nona posizione)