Introduzione

Secondo una stima di Coldiretti aumenteranno del 3% rispetto allo scorso anno gli italiani che andranno in ferie in questo mese: il mare si conferma la prima scelta come destinazione di vacanza, seguito da campagna e parchi naturali. Alberghi e bed and breakfast risultano le strutture più utilizzate, con un 13% che può sfruttare la seconda casa di proprietà e un 19% che sfrutta l’ospitalità di parenti e amici.

Le stime positive sono le stesse dell’istituto Demoskopika, che valuta anche il verificarsi di uno scenario proattivo che potrebbe produrre un effetto "rialzista" sulle stime complessive: potrebbero esserci circa 19,3 milioni di arrivi e 78,6 milioni di presenze con una variazione in crescita, rispetto allo stesso periodo del 2023, pari al 7,2% e al 5,0%