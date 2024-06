Introduzione

Le previsioni sul mese in arrivo, realizzate dall'Istituto Demoskopika, segnano un incremento dei flussi turistici nel nostro Paese. In crescita i turisti stranieri: poco meno di 10 milioni. La spesa turistica dovrebbe toccare i 17,9 miliardi di euro. In tutta l’estate attesi 4mila eventi che coinvolgeranno un totale di 28 milioni di visitatori. Con sagre e feste presenze a +63,8%. Il 51% delle stanze di hotel è già occupato per tutta la stagione