Dazi Usa, dall'Ue alla Cina: quali sono le possibili contromisure

Introduzione

Il primo messaggio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stato questo: l’Europa "delusa dall'alleato più antico" dovrà prepararsi "all'impatto che sarà inevitabile", ma ha "tutto ciò che serve per superare la tempesta". Bruxelles si muove dunque alla ricerca di un equilibrio delicato: una prima rappresaglia contro Washington è in arrivo già il 15 aprile, ma i canali del dialogo resteranno aperti per non spaccare il fronte dei Ventisette. Tra i quali c'è già chi, come Emmanuel Macron, ha scelto la linea dura: la decisione americana "è brutale e infondata", ha detto l'inquilino dell'Eliseo, sollecitando gli imprenditori a sospendere gli investimenti oltreoceano.

E la Cina? Pechino ha attaccato le ultime scelte sui dazi di Donald Trump, additati come un esempio di "bullismo". Sono state promesse contromisure importanti, ma la Cina vede ora spalancarsi anche una grande opportunità con una probabile fine della leadership economica degli Stati Uniti.