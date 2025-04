Satispay lancia programma fedeltà per ottenere sconti: come funziona

Gli sconti ottenuti grazie ai punti Satispay potranno essere utilizzati in tutti i negozi fisici e online convenzionati sul territorio nazionale. Non saranno a carico degli esercenti, ma finanziati da Satispay. “Con i tuoi punti potrai ottenere sconti in più di 400.000 negozi fisici e online affiliati a Satispay in tutta Italia e durante l’acquisto di alcuni servizi disponibili in app, come le Gift Cards dei tuoi brand preferiti o i Buoni Regalo Amazon.it”, ha sottolineato la società, specificando che “nessun importo minimo di spesa sarà richiesto per utilizzarli”