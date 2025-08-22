BTP, boom di acquisti esteri a giugno: i dati della Banca d’Italia

Secondo le stime di Intesa Sanpaolo, le emissioni a medio-lungo termine per la Francia e la Germania saranno inferiori a quelle italiane in termini assoluti, rispettivamente 350 miliardi e 338 miliardi. Tuttavia, se si considera l'ammontare netto (al di là dei titoli in scadenza), la situazione si inverte. La Francia e la Germania dovranno collocare un valore superiore, pari a 154 miliardi e 125 miliardi. Storia diversa, invece, per la Spagna: come ha osservato Chiara Manenti di Intesa San Paolo sulle colonne de Il Sole 24 Ore, il Paese iberico può contare su un'offerta di titoli relativamente bassa, sia in termini lordi (177 miliardi) che netti (62 miliardi). Nel medio termine, i Bonos spagnoli potrebbero quindi superare in performance i BTP. Ma da cosa dipende questa possibilità? In primis dal fatto che Madrid riuscirà a ottenere gli 80 miliardi di prestiti del NextGenerationEU. Tale iniezione di fondi consentirebbe al Tesoro spagnolo di ridurre drasticamente la necessità di finanziamento sul mercato, rendendo i Bonos ancora più competitivi

Su Insider: Btp, 3 motivi che rendono i titoli di Stato appetibili